МВФ закликає Україну продовжувати програму реформ

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд стурбований політичною ситуацією в Україні, однак закликає владу продовжувати програму реформ, насамперед у фінансовій сфері та в енергетиці. Про це сказав журналістам голова представництв МВФ в Україні Жером Ваше.

Він відмовився коментувати можливі шляхи вирішення політичної кризи в Україні, разом із тим підкреслив, що Україні потрібні економічні перетворення.

«Дуже важливо, щоб влада продовжувала програму реформ, зберігала фіскальну стабілізацію, дотримувалася намічених планів у частині тарифного регулювання, в тому числі в енергетичній сфері», - сказав Ваше.

Раніше представники МВФ підкреслювали, що Фонд не розглядає можливість повної зупинки відносин із Україною через виникнення в останні місяці політичної кризи, однак усе ще очікує визначеності зі статусом уряду і продовженням програми реформ.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

На поточний момент Україна і МВФ перебувають на стадії другого перегляду програми, який проходив у два етапи. Місія МВФ працювала в Києві у вересні та листопаді минулого року. Разом із тим, місія не змогла досягти компромісу в частині другого перегляду програми реформ.

На даний момент Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співробітництва, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Другий перегляд програми має бути оформлений у спеціальний Меморандум, який повинен бути потім затверджений Радою директорів МВФ.

Схвалення меморандуму означатиме надання Україні третього траншу кредиту від МВФ у розмірі 1,7 млрд дол. Отримання третього траншу кредиту є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу та Світового банку.