Платіжний баланс у лютому зведено з дефіцитом $74 мільйони

Платіжний баланс України у лютому поточного року, за попередніми даними, зведений з дефіцитом на рівні 74 мільйонів доларів, що в 10 разів нижче дефіциту за підсумками лютого 2015 року на рівні 743 мільйони доларів.

Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року, за січень-лютий, сальдо платіжного балансу є позитивним і становить 46 мільйона доларів, у той час як за аналогічний період попереднього року платіжний баланс був зведений з дефіцитом на рівні 1,633 мільярда доларів.

Згідно з наведеними даними, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу склав 251 мільйон доларів в лютому і 543 мільйони доларів – у січні-лютому.

За оцінками НБУ, в січні-лютому імпорт товарів скоротився на 15,9%. При цьому, імпорт з Росії скоротився у 2,3 рази, а його частка в загальному імпорті знизилася до 10%. Імпорт з країн ЄС знизився на 4,4%, проте його частка в загальному імпорті зросла до 37,9%.

Рахунок операцій з капіталом в лютому зведений з профіцитом на рівні 28 мільйонів доларів, за січень-лютий – на рівні 27 мільйонів доларів.

Дефіцит фінансового рахунку склав 149 мільйонів доларів в лютому і 562 мільйони доларів - за січень-лютий.

Читайте такожДефіцит поточного рахунку платіжного балансу складе 3% ВВП - Гонтарева

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України за підсумками 2015 року повернувся з дефіцитного в профіцитне стан, позитивне сальдо склало 849 мільйонів доларів США проти від'ємного сальдо в 13,3 мільярда доларів США у 2014 році.

У січні 2016 року платіжний баланс України був зведений з профіцитом 120 мільйонів доларів, у тому числі дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в січні зріс до 379 мільйонів доларів проти 288 мільйонів доларів за аналогічний період минулого року.