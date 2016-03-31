Рейтинг найбагатших людей України: Ахметов досі лідер, статки Порошенка зросли на $100 мільйонів

Його статки оцінюються в $2,3 млрд, знизившись за останній рік на $4,6 млрд, передає Forbes-Україна.

Падіння вартості активів мільярдера пов'язано зі зниженням світових цін на залізорудну сировину і метал. До того ж, практично всі підприємства Ріната Ахметова мають велику заборгованість перед кредиторами.

На другому місці - Ігор Коломойський, його статки оцінюються в $1,3 млрд. За останні п'ять років статки найбагатшого жителя Дніпропетровська скоротилися у понад два рази. Минулого року він залишив посаду губернатора Дніпропетровської області і погодився зі зміною керівника "Укрнафти".

Геннадій Боголюбов зберіг розмір своїх статків на колишньому рівні – $1,3 млрд. Через анексію Криму і війну в зоні АТО ПриватБанк втратив кілька сотень відділень, і кардинально скоротив виторг – до 267 млн гривень. Тим не менш, саме сьогодні ПриватБанк входить до списку системно важливих для країни банків.

Четвертий рядок – за Віктором Пінчуком. Його статки оцінюються в $1,2 млрд. Останні кілька місяців для мільярдера були успішними: йому вдалося укласти мирові угоди одразу за двома позовами до Коломойського.

П'ятірку лідерів замикає Юрій Косюк зі статками в $1 млрд. Незважаючи на кризу, Косюк продовжує інвестувати в розвиток бізнесу: у 2016-му тільки в українські проекти буде інвестовано до $110 млн. До того ж, Косюк запускає власне виробництво і переробку м'яса птиці в Нідерландах.

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Статки президента України Петра Порошенка оцінюються в $858 млн. За останній рік вони зросли на $100 млн. Крім корпорації Roshen, яку Порошенко передав у "сліпий траст", він володіє Міжнародним інвестиційним банком, який є бенефіціаром холдингу "Укрпромінвест-Агро". Також у його власності низка активів у крохмальній, автомобільній, суднобудівній та машинобудівній галузях. До того ж, у мультимільйонера є кілька національних і регіональних телерадіокомпаній.

Статки Олексія Вадатурського за рік зросли на 50% і оцінюються в $840 млн. Незважаючи на кризу, Вадатурський продовжує активно інвестувати в розвиток "Нібулона". У планах на 2016-й – вкласти близько $60 млн, що вдвічі більше від показників 2015 року.

Олександр Ярославський перебуває на восьмому рядку рейтингу з показником в $721 млн. Зараз Ярославський не поспішає інвестувати в нові проекти: потрібні відповідні сигнали від влади.

Статки Андрія Веревського оцінюються в $694 млн. За підсумками 2015-го, чистий прибуток компанії "Кернел" склав $106,9 млн проти збитку $98,3 млн в 2014-му.

Леонід Черновецький замикає десятку найбагатших людей країни, його статки оцінюються в $680 млн. Сам Черновецький зараз проживає у Грузії, де і збирається провести залишок життя. Всіма бізнес-справами займається його син Степан.

Варто зазначити, що першу десятку рейтингу залишили Вадим Новинський, який володіє чвертю "Метінвесту", а також власник Ferrexpo Костянтин Жеваго. Загальні статки "сотні" в цілому скоротилися на чверть і тепер складають $20 млрд. Для порівняння, у найбагатшої людини світу – Білла Гейтса – близько $76 млрд.

На скорочення статків найбагатших людей країни вплинули одразу декілька факторів. Це і падіння цін на сировину, що призвело до вичерпання фінансових потоків від продажу металу, руди, і падіння продажів хімічної продукції, просідання машинобудівної галузі, зупинка заводів у зоні АТО, а також втрата російського ринку збуту.

Раніше Forbes представив черговий рейтинг найбагатших людей планети. Найбільше за рік збільшив статки Марк Цукерберг. Найбагатший українець Рінат Ахметов різко втратив позиції.