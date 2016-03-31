Україна за два місяці скоротила експорт товарів до РФ майже на 40%

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-лютого 2016 року становив 1,193 млрд дол., що на 18,8% більше дефіциту за січень-лютий 2015 року в 1,004 млрд дол, повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, експорт у січні-лютому 2016 року становив 4,295 млрд дол., скоротившись порівняно з січнем-лютим 2015 року на 22,2%, імпорт скоротився на 15,9% - до 5,488 млрд дол.

Експорт до країн СНД у січні-лютому 2016 року проти січня-лютого 2015 року скоротився на 36,5% - до 608 млн дол., у тому числі експорт до Росії скоротився на 39,1% - до 298 млн дол., імпорт із країн СНД скоротився на 30,2% - до 1,202 млн дол. Експорт до Європи скоротився на 0,2% - до 1,7 млрд дол., імпорт із Європи скоротився на 3,5% - 2,298 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня 2016 року становив 580 млн дол.

У 2015 році порівняно з 2014 роком експорт товарів із України знизився на 29,3% - до 38,135 млрд дол., імпорт - на 31,1%, до 37,502 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,02 (у 2014 році – 0,99). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводилися з партнерами з 217 країн світу.