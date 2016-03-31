З 1 квітня стартують електронні держзакупівлі: сума замовлень тільки від Мініфраструктури понад 50 мільярдів

Підприємства Міністерства інфраструктури після упровадження з 1 квітня системи електронних державних закупівель на базі платформи Prozorro для органів центральної влади вийдуть на ринок із загальною пропозицією на суму понад 50 млрд грн.

Про це повідомив на прес-конференції радник міністра інфраструктури Андрій Мотовиловець.

«У нас є річний план закупівель. Зараз на нашому сайті виставлено закупівель на 26 мільярдів гривень. За законом, з 1 квітня всі наші підприємства повинні будуть брати участь (в електронних держзакупівлях - УНІАН). Це ринок на суму понад 50 мільярдів гривень», - сказав він.

При цьому Мотовиловець зазначив, що з найбільшими пропозиціями держзакупівель будуть виходити «Укрзалізниця» і державні стивідорні компанії.

«У них дуже багато грошей. Підприємства закуповують буквально все: від подушки до мила», - додав радник міністра.

Також Мотовиловець зазначив, що Мінінфраструктури очікує від упровадження системи електронних держзакупівель зниження рівня корупції при проведенні тендерів і стимулювання розвитку бізнесу в країні.

Як повідомляв УНІАН, у березні Мінінфраструктури спільно з фахівцями Міністерства економічного розвитку і торгівлі провело навчальний семінар з упровадження системи електронних закупівель ProZorro на підконтрольних підприємствах.

17 лютого президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про публічні державні закупівлі», ухвалений парламентом 4 лютого поточного року. Даний закон передбачає поширення системи електронних закупівель на базі платформи Prozorro c 1 квітня на весь масив державних тендерів, вартість яких перевищує 200 тис. грн для товарних закупівель або 1,5 млн грн – для замовлення робіт.