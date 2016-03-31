Нацбанк: економіка України відновить зростання з першого кварталу

Національний банк України прогнозує відновлення зростання реального ВВП України у співвідношенні рік проти року, вперше після четвертого кварталу 2013 року, починаючи з першого кварталу 2016 року.

Як повідомляється на сайті НБУ, такі прогнози базуються на тому, що економіка України демонструвала позитивні темпи росту в співвідношенні квартал проти кварталу (з урахуванням сезонних коливань) два квартали поспіль, а падіння ВВП за підсумками 2015 року на рівні 9,9% виявилося кращим за очікування.

Крім того, як зазначає НБУ, на початку 2016 року економічні показники були нерівномірними. Зокрема, за підсумками січня показники виявилися гіршими за очікування, водночас у лютому – значно кращими, особливо в сферах транспорту і промисловості.

Також НБУ нагадав, що в цілому за підсумками 2016 року прогнозує зростання ВВП на рівні 1,1%, у 2017 році – 3%.

Що стосується споживчої інфляції, то Нацбанк зазначив, що після її прискорення до 43,3% у 2015 році, зростання цін в рамках цільових показників повинно сповільнитися до 12% у 2016 і до 8% у 2017 році.

Згідно з повідомленням, стійку тенденцію до зниження інфляції зафіксовано з середини 2015 року в результаті уповільнення темпів девальвації гривні, зниження внутрішнього попиту, стабілізації світових цін на сировину і застосування розумної грошово-кредитної і фіскальної політики.

Регулятор допускає реалізацію песимістичного сценарію, за якого показники ВВП будуть нижчими, а інфляція вищою, у разі ескалації конфлікту на сході України, зниження цін на сировинні товари на світових ринках, негативного впливу «російського фактора і політичної нестабільності.

Водночас НБУ допускає реалізацію оптимістичного сценарію, за якого показники ВВП будуть вищими, а інфляція нижчою, за умови зростання цін на світових ринках, успішної приватизації і проведення структурних реформ.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в цілому за 2015 рік порівняно з попереднім роком (у постійних цінах 2010 року), без урахування окупованого Криму та частини зони проведення АТО, прискорилося до 9,9% з 6,8% роком раніше. Номінальний ВВП за підсумками року у фактичних цінах становив 1,979 трлн грн, на душу населення – 46,201 тис. грн.

У тому числі в першому кварталі 2015 року ВВП знизився на 3,5% проти попереднього кварталу з урахуванням сезонного чинника і на 17% - проти аналогічного кварталу попереднього року, у другому кварталі – на 1,4% і 14,7% відповідно. У третьому кварталі тенденція змінилася, і ВВП проти попереднього кварталу виріс на 1,1%, але проти аналогічного кварталу попереднього року – знизився на 7,2%. В четвертому кварталі попереднього кварталу ВВП знову зріс - на 1,4%, а падіння проти аналогічного кварталу попереднього року сповільнилося до 1,4%.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 2% при інфляції 12%. Більш песимістичний у своїх прогнозах Світовий банк, який вважає, що економіка України в 2016 році покаже зростання не більше 1%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може становити 1% при зростанні промислового виробництва на 3% і уповільненні інфляції до 19%.