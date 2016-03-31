Гривня закрила міжбанк на рівні 26,30 за долар

У четвер, 31 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,23/26,30 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,9120/29,9890 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3920/0,3930 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,2182 грн/дол., на цю годину укладено 522 угоди на суму 356,31 млн дол.