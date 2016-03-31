На ринку фінансових послуг хочуть залишити 4 ліцензії замість 12

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, яким пропонується обмежити ліцензування на ринку фінансових послуг чотирма видами діяльності замість 20, а також визначити Національну комісію з регулювання ринків фінансових послуг органом, що затверджує ліцензійні умови з надання фінансових послуг.

За прийняття законопроекту №3739 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання особливостей ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг» у першому читанні проголосували 236 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Сергій Рибалка повідомив, доповідаючи з питання законопроекту, що проблемами ринку фінансових послуг в Україні є недостатньо ефективний нагляд і регулювання. Водночас необхідно, за його словами, посилити захист прав споживачів даних послуг.

Також він повідомив, що у зв'язку з останніми змінами у законодавстві виникли неузгодженості у сфері надання фінансових послуг. Згідно з різними законодавчими актами, ліцензуванню підлягають і окремі види фінансових послуг, і окремі види діяльності.

«Запровадження передбачених законопроектом змін сприятиме дерегуляції окремих ринків фінансових послуг, усуненню колізій норм законодавства і створить більш прозорі умови надання небанківських фінансових послуг», - сказав Рибалка.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, обов'язковому ліцензуванню мають підлягати лише страхова діяльність, надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення, надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів і надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.

Згідно з чинним законодавством, Нацкомфінпослуг також регулює такі види фінансових послуг, як випуск платіжних документів і платіжних карток, довірче управління фінансовими активами, діяльність з обміну валют, залучення фінансових активів із зобов'язанням наступного їх повернення, фінансовий лізинг, надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання гарантій і поручительств, переказ коштів тощо.

Законопроект також пропонує прирівняти регулювання ринку небанківських фінансових послуг до регулювання професійної діяльності на ринку цінних паперів у частині ліцензування, і скорочує кількість видів фінансових послуг, що підлягають ліцензуванню.

Нацкомфінпослуг також хочуть наділити повноваженнями не лише з видачі, а й анулювання дозволів і ліцензій на здійснення діяльності з надання фінансових послуг. Раніше комісія могла лише видавати відповідні дозволи.

Також у законопроекті вказується, що фінансові послуги можуть надавати лише юридичні особи, тоді як раніше допускалася можливість їх надання фізичними особами - підприємцями.

Як зазначається у пояснювальній записці, станом на 31 грудня 2014 року, у Державному реєстрі фінансових установ налічувалося 2087 небанківських фінансових установ. За підсумками 2014 року активи таких установ зросли на 18,4% (або на 23 млрд грн) порівняно з 2013 роком і становили 9,4% ВВП України.

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Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності на засіданні 26 січня схвалив депутатський законопроект, який обмежує ліцензування на ринку фінансових послуг чотирма видами діяльності замість дванадцяти.

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), Ігор Пашко повідомив під час засідання комітету, що зараз в українському законодавстві існує колізія, коли в одному законі вказується 12 видів діяльності у фінансовій сфері, а в іншому - лише 4. За його словами, це призвело до того, що кількість ліцензій зросла втричі і стала додатковим тягарем для ринку фінансових послуг. Кількість ліцензіатів збільшилася з 1600 до більш як 2200.