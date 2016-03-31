Мінфін хоче підписати з низкою країн ЄС нові угоди про уникнення подвійного оподаткування

Згідно з повідомленням на сайті міністерства, про це повідомила заступник міністра фінансів Олена Макеєва в ході зустрічі з представниками компаній - членів Американської торгівельної палати в Україні з метою обговорення актуальних питань у сфері міжнародного оподаткування та гармонізації українського законодавства з нормами ЄС.

Макеєва зазначила, що Мінфін розробив власну стратегію перегляду міжнародних конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, членом яких є Україна, та проведення переговорів про підписання нових угод з країнами ЄС з метою залучення іноземних інвестицій в країну.

За її словами, міністерство також чекає ратифікації Верховною Радою Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Республікою Мальта.

Як повідомляв УНІАН, уряд України запропонує Верховній Раді ратифікувати Протокол про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи. Зокрема, передбачаються зміни при оподаткуванні продажу нерухомості. Від оподаткування в Україні не будуть звільнятися доходи, отримані резидентами Кіпру від відчуження акцій та інших корпоративних прав, якщо більше 50% вартості таких корпоративних прав прямо чи опосередковано пов'язані з нерухомим майном, розташованим на території України, тоді як зараз такі доходи не обкладаються податком, хоча і можуть бути пов'язані з нерухомим майном, яке розташоване в Україні. Також передбачається зміна оподаткування дивідендів, збільшення ставки податку при виплаті відсотків до 5% з 2%.