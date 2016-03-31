НБУ змінив умови надання стабілізаційних кредитів для банків

Національний банк України зобов'язав банки для одержання ними стабілізаційних кредитів надавати регулятору фінансову модель розвитку банку, тоді як раніше банки були зобов'язані надавати програми фінансового оздоровлення.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, відповідну постанову №207, якою внесені зміни у порядок надання стабілізаційних кредитів банкам України, ухвалило правління НБУ 30 березня.

«Відтепер при зверненні за стабілізаційним кредитом банк надаватиме фінансову модель розвитку замість програми фінансового оздоровлення. При цьому, банк буде замінювати програму фінансового оздоровлення на фінансову модель розвитку у разі зміни умов укладеного раніше кредитного договору в частині продовження строку користування кредитом/зміни графіка повернення кредиту та сплати відсотків за користування ним», - йдеться в повідомленні.

Крім того, внесено зміни у перелік обмежень і вимог до діяльності банку, а також порядок організації інспекційної перевірки банку під час дії кредитного договору.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України планує запровадити новий інструмент підтримки ліквідності банків замість стабілізаційних кредитів під назвою Emergency Liquidity Assistance (ELA). Новий інструмент є відновлюваною короткостроковою кредитною лінією, якою банки зможуть скористатися в разі відпливу депозитів.