Депутати посилять захист прав споживачів фінансових послуг
Законопроект спрямований на усунення прогалин в існуючій системі нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів.
Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг».
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (№3555) проголосували 226 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Представляючи документ, заступник голови парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак зазначив, що законопроект спрямований на створення дієвої системи захисту прав споживачів фінансових послуг, усунення прогалин в існуючій системі нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів.
«Цей законопроект інтегрує європейські директиви практики зі споживчого кредитування і дасть можливість структурувати й відновити споживче кредитування в Україні за європейським принципам», - сказав Демчак.
Він нагадав, що ухвалення зазначеного документа спрямовано на імплементацію ухваленого раніше законопроекту №2455 «Про споживче кредитування».
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Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №2455 «Про споживче кредитування», що передбачає обов'язкову перевірку кредитною організацією кредитоспроможності позичальника, обов'язкове інформування позичальника про ефективну процентну ставку, а також зміну черговості погашення частин кредиту, в разі його прострочення.