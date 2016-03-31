Держбюджет України в лютому виконано з дефіцитом майже 5 мільярдів

Державний бюджет України у лютому виконано з дефіцитом 4,9 млрд грн, що зумовило формування кумулятивного дефіциту за підсумками січня-лютого на рівні 2,4 млрд грн.

Про це йдеться у макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за березень, опублікованому на його сайті.

За інформацією НБУ, формування дефіциту обумовлено очікуваним зростанням витрат за соціальним напрямами при одночасному уповільненні зростання доходів.

Водночас, НБУ зазначив, що завдяки традиційно значному для початку року профіциту місцевих бюджетів на рівні 5,7 млрд грн зведений бюджету зберіг позитивне сальдо на рівні 0,8 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, за січень-лютий 2016 року до загального і спеціального фондів державного бюджету України, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 70,545 млрд грн, що на 17%, або на 10,24 млрд грн більше від показника за аналогічний період минулого року.

Верховна Рада України 25 грудня 2015 року ухвалила закон України про державний бюджет на 2016 рік з дефіцитом у 3,7% ВВП і доходами 595 млрд грн.