ДФС оштрафувала продавців сигарет на 11,2 мільйона гривень

Про це повідомила прес-служба ДФС.

Згідно з повідомленням, з початку поточного року підрозділи контролю за проведенням розрахункових операцій ДФС провели 1,7 тис. фактичних перевірок об'єктів з роздрібного продажу тютюнових виробів. За результатами цих перевірок Фіскальна служба виявила 757 випадків неоприбуткування готівкових коштів, 500 випадків продажу товарів, не відображених в обліку товарних запасів за місцем продажу, 494 випадки відсутності ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами і алкогольними напоями, а також реалізації зазначених товарів без марок акцизного податку встановленого зразка, 369 випадків непроведення розрахункових операцій через РРО.

За даними ДФС, на поточний момент в Україні 51 тис. суб'єктів господарювання мають ліцензії на роздрібну продаж тютюнових виробів.

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Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба в січні-лютому вилучила з незаконного обігу підакцизних товарів на суму 148,4 млн грн. Фіскальна служба вилучила спирту на суму 15,6 млн грн, алкогольних напоїв – 25,6 млн грн, тютюнових виробів – 48,3 млн грн, нафтопродуктів – 50,9 млн грн.