Кіпр успішно завершив програму фінансової підтримки з боку фонду ESM

Про це у четвер, 31 березня, заявив керівник ESM Клаус Реґлінґ, передає Deutsche Welle.

За його словами, у межах трирічної програми, яка передбачала виділення Кіпру загалом 10 мільярдів євро фінансової допомоги, країна використала 6,3 мільярда. Решта запланованих коштів Кіпрові не знадобиться, додав Реґлінґ.

Окрім того, уряд Кіпру отримав допомогу від МВФ обсягом в один мільярд євро, зазначив глава фонду.

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Нагадаємо, Кіпр після Ірландії, Іспанії та Португалії став четвертою країною Єврозони, яка змогла вийти з-під опіки ESM та МВФ. Єврокомісар з питань економіки П'єр Московісі написав в своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter, що з виходом із програми Кіпр залишив кризу у минулому.