Китай продовжує зміцнювати курс юаня до долара

Середній обмінний курс Народний банк Китаю встановив на позначці 6,4585 юаня за долар, що на 27 пунктів менше фіксингу четверга, коли курс становив 6,4612 юаня за долар, що стало попереднім максимальним значенням китайської валюти до долара з початку року.

Таким чином, курс китайської валюти по відношенню до долара другий день поспіль встановлюється на максимальній позначці з початку 2016 року, пише Прайм.

Раніше голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Бараком Обамою "на полях" саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні висловився проти навмисній девальвації національної валюти Китаю з метою стимулювання експорту.

На тлі девальвації юаня до американського долара експерти заговорили про те, що ЦБ Китаю навмисно знецінює національну валюту для стимулювання експорту. Прем'єр Держради КНР Лі Кецян, голова Народного банку (ЦБ) Чжоу Сяочуань та інші офіційні особи неодноразово відкидали ці звинувачення і запевняли, що Китай виступає проти навмисного зниження курсу своєї валюти.

Народний банк Китаю послабив позиції юаня до долара в перший тиждень 2016 року більш ніж на 1,5%. Це стало найбільшою зміною курсу юаня з серпня 2015 року, коли девальвація юаня сильно позначилася на світових фондових ринках і призвела до падіння основних фондових індексів Китаю на 5-6%. Після загострення напруженості на фондових і фінансових ринках китайський ЦБ направив зусилля на стабілізацію юаня.