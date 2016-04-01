У Гонтаревої потішили: гривня в березні зміцнилася до долара на 3%

Обмінний курс гривні до долара США станом на 25 березня зміцнився на 3% порівняно з початком місяця, повідомляється в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за березень, опублікованому на сайті НБУ.

За оцінками Нацбанку, в результаті зміцнення національної валюти показник девальвації гривні до долара США з початку року станом на 25 березня за офіційним курсом знизився до 9,4% з 13,4%, зафіксованих у січні-лютому.

Нацбанк зазначає, що ослаблення девальваційного тиску дало можливість проводити аукціони з купівлі валюти для поповнення міжнародних резервів і чиста купівля валюти регулятором становила 24,1 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, українська гривня за офіційним курсом Національного банку України станом на 25 лютого з початку року девальвувала до долара США на 13,4% - до 27,2 грн/дол.

Історичний мінімум курсу національної валюти України до долара США, досягнутий в лютому 2015 року, становив 30,01 грн/дол.