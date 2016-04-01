Реальні доходи українців за рік впали на 22% (інфографіка)

Реальні доходи українців у 2015 році порівняно з 2014 роком зменшились на 22,2%, повідомила Державна служба статистики.

Як відзначається в повідомленні, номінальні доходи населення минулого року зросли на 15%, а наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 15,6%.

У розрахунку на одну людину наявний дохід у 2015 році становив 31,1 тис. грн, що на 4,3 тис. грн більше, ніж у 2014 році.

В цілому витрати населення за минулий рік збільшилися на 16,9%.

Читайте такожУ Гонтаревої потішили: гривня в березні зміцнилася до долара на 3%

Також у Держстаті відзначили, що у структурі доходів українців заробітна плата в 2015 році становила 39%, тоді як у 2014 році її частка була вищою – 40,5%. Соціальні виплати в 2015 році становили 37,8% доходів громадян проти 37,1% у 2014 році.

У повідомленні відзначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, середня заробітна плата штатного працівника в Україні в лютому 2016 року збільшилася на 5,1%, або на 223 грн, порівняно з січнем, і становила 4585 грн. Дане значення у 3,3 разу вище за рівень мінімальної заробітної плати в Україні, яка становить 1378 грн. Порівняно з лютим 2015 року середня зарплата зросла на 26,2%.

Індекс реальної заробітної плати у лютому порівняно з січнем 2016 року становив 105,3%, а порівняно з лютим 2015 року – 91,7%.