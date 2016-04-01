В Україні відсьогодні всі держзакупівлі для центральних органів влади будуть електронними

10:30, 01 квітня 2016
Фінанси
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Перехід на електронні держзакупівлі відбудеться в два етапи: з 1 квітня - для центральних органів влади, з 1 серпня - для інших замовників.

REUTERS

В Україні з 1 квітня центральні органи влади повинні перейти на систему електронних держзакупівель на базі платформи Prozorro.

Згідно із законом "Про публічні державні закупівелі", прийнятим парламентом в остаточній редакції 4 лютого поточного року, перехід на електронні держзакупівлі відбудеться в два етапи: з 1 квітня - для центральних органів влади, з 1 серпня - для інших замовників.

Закон передбачає поширення системи електронних закупівель на базі платформи Prozorro на весь масив державних тендерів, вартість яких перевищує 200 тисяч гривень для товарних закупівель і 1,5 мільйона гривень для замовлення робіт.

З 1 квітня 60 центральних органів виконавчої влади та 500 держпідприємств перейдуть на держзакупівлі в електронному форматі.

Нагадаємо, 17 лютого президент України Петро Порошенко підписав закон "Про публічних державних закупівель".

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Як повідомляв УНІАН, система електронних закупівель Prozorro працює в пілотному режимі з лютого минулого року і обробляє трохи більше 2% всіх держзакупівель в країні. На кінець 2015 року в системі брало участь понад 2200 держкомпаній, які провели близько 37 тисяч тендерів. Загальна сума зареєстрованих тендерів становила близько 7 мільярдів гривень. Економія на кінець минулого року становила 12% від суми тендерів, або понад 500 мільйонів гривень.

У березні Мінінфраструктури спільно з фахівцями Міністерства економічного розвитку і торгівлі провело навчальний семінар щодо впровадження системи електронних закупівель ProZorro на підконтрольних підприємствах.

Підприємства Міністерства інфраструктури після впровадження 1 квітня системи електронних державних закупівель на базі платформи Prozorro для органів центральної влади вийдуть на ринок із загальною пропозицією понад 50 млрд грн.

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