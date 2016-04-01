Фонд гарантування посилив правила продажу активів банків, що ліквідуються
Інформація про об'єкт продажу повинна бути оприлюднена на сайтах фонду та банку, що ліквідується, а також у друкованих ЗМІ протягом п'яти робочих днів після затвердження умов продажу.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб встановив обов'язковий обсяг та граничні строки оприлюднення інформації про виставлені на продаж активів банків, що ліквідуються.
Про це повідомляється на сайті фонду з посиланням на його Положення про організацію продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.
Згідно з документом, інформація про обсяг продажу має бути оприлюднена на сайтах фонду і банку, що ліквідується, а також у друкованих ЗМІ протягом п'яти робочих днів після затвердження умов продажу.
У складі цієї інформації повинні бути стислі дані щодо об'єктів продажу у вигляді публічних паспортів активів і паспортів торгів. Публічний паспорт активу являє собою інформацію про активи для залучення якомога більшої кількості потенційних покупців, паспорт торгів містить відомості про проведення торгів.
«Інструментарій, зазначений у Положенні, є об'єктивним продовженням напрацювань 2014-2015 років. Йдеться про формування ефективного ринку проблемних активів, створення системи електронних торгів, а також розкриття інформації про виставлені на реалізацію активи. Останні зміни до Закону України «Про систему гарантування вкладів» вимагають посилення уваги до розкриття відповідної інформації та контролю за процесом продажу», - прокоментував рішення фонду його директор-розпорядник Костянтин Ворушилін.
За його словами, розширення обсягу оприлюднення інформації дасть змогу забезпечити прозорість процесу і підвищить його ефективність, сприятиме залученню максимальної кількості потенційних покупців і забезпечить реалізацію активів неплатоспроможних банків за найвищою ціною.
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Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 5 фінустанов, з урахуванням спільного з Міністерством фінансів рішення про виведення з ринку державного санаційного «Родовід Банку».
За два роки Фонд гарантування виплатив вкладникам неплатоспроможних банків понад 59 млрд грн відшкодування за вкладами і отримав більш як 50,5 млрд грн запозичень у грошовому вираженні.
Національний банк України розраховує, що в 2016 році Фонд гарантування не потребуватиме додаткових коштів від держави і забезпечить виплати вкладникам за рахунок готівкових коштів, а також за рахунок продажу активів неплатоспроможних банків.
Наприкінці березня Фонд гарантування повідомив, що розраховує в поточному році виручити від продажу активів неплатоспроможних банків 15 млрд грн, або вдвічі більше, ніж офіційно зафіксовано в планах.