Світовий банк оцінив падіння економіки України в 10%, прогноз на 2016 рік – 1% зростання

Світовий банк оцінив падіння ВВП України в 2015 році до 10% і зберіг оприлюднений у жовтні минулого року прогноз зростання ВВП України у 2016 році на рівні 1%.

Про це повідомив журналістам директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чімяо Фан у ході презентації нового економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України.

«Зараз ми бачимо перші ознаки стабілізації, наприкінці минулого року був початок таких ознак. І зараз ми прогнозуємо, що ВВП може зрости на 1% у 2016 році і на 2% - у 2017-му», - сказав Фан.

Він відзначив, що економіка України і ВВП скоротилися на 10% у 2015 році через безпрецедентні шоки, вплив ситуації на сході України, падіння цін на сировинні товари на світових ринках, фіскальний дефіцит та інфляцію.

Ключовими факторами економічного зростання нашої країни в середньостроковій перспективі за відсутності ескалації конфлікту на сході України Фан назвав відновлення припливу внутрішніх і зовнішніх інвестицій. «Чинники зростання мають проявитися за рахунок відновлення довіри внутрішніх та зовнішніх інвесторів, саме тому ми наголошуємо на важливості та необхідності проведення та продовження реформ», - зазначив банкір.

Серед необхідних реформ Фан виділив подальшу фіскальну консолідацію, зміцнення фінансового сектору і підтримку режиму гнучкого курсоутворення, а також розвиток інфраструктури країни, поліпшення ділового клімату, підвищення якості адміністративних послуг і проведення пенсійної реформи.

За оцінками Світового банку, діюча пенсійна система України в 2015 році обійшлася в 13,4% ВВП, при цьому такі масштабні витрати не виправдовують себе, оскільки пенсійні виплати є низькими і становлять в середньому близько 2 доларів на день на людину. Крім того, недавнє зниження ставки єдиного соціального внеску ще більше посилює фіскальну уразливість бюджету.

Згідно з представленим макроекономічним прогнозом для України, Світовий банк очікує зростання бюджетного дефіциту до 3% в поточному році, після чого його дефіцит знизиться до 2% ВВП у 2017 і до 1,5% в 2018 році.

Державний і гарантований державою борг, за прогнозами Світового банку, досягне 80,4% ВВП у поточному році, після чого знизиться до 79,8% ВВП у 2017 році та до 78,2% ВВП у 2018 року.

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Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в цілому за 2015 рік порівняно з попереднім роком (у постійних цінах 2010 року), без урахування окупованого Криму та частини зони проведення АТО, прискорилося до 9,9% з 6,8% роком раніше. Номінальний ВВП за підсумками року у фактичних цінах становив 1,979 трлн грн, на душу населення – 46,201 тис. грн.

У тому числі в першому кварталі 2015 року ВВП знизився на 3,5% проти попереднього кварталу з урахуванням сезонного чинника і на 17% - проти аналогічного кварталу попереднього року, у другому кварталі – на 1,4% і 14,7% відповідно. У третьому кварталі тенденція змінилася, і ВВП проти попереднього кварталу виріс на 1,1%, але проти аналогічного кварталу попереднього року – знизився на 7,2%. В четвертому кварталі попереднього кварталу ВВП знову зріс - на 1,4%, а падіння проти аналогічного кварталу попереднього року сповільнилося до 1,4%.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 2% при інфляції 12%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може становити 1% при зростанні промислового виробництва на 3% і уповільненні інфляції до 19%.