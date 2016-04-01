СБ порівняв Україну з велосипедом, який рухається вгору: потрібно невпинно крутити педалі, аби не впасти

Політична криза в Україні становить серйозну загрозу для відновлення економіки України і продовження економічних реформ, повідомив журналістам директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чімяо Фан під час презентації нового економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України.

«Політична криза представляє серйозну загрозу для відновлення економіки і подальших економічних реформ. Дуже важливо, на нашу думку, щоб ця політична криза була розв'язана якомога швидше», - сказав Фан.

Він порівняв нашу країну з велосипедистом, який рухається вгору і має невпинно крутити педалі, аби не впасти.

«Україна повинна продовжувати крутити педалі вперед і продовжувати розпочате», - сказав банкір.

Серед необхідних реформ Фан виділив подальшу фіскальну консолідацію, зміцнення фінансового сектору і підтримку режиму гнучкого курсоутворення, а також розвиток інфраструктури країни, поліпшення ділового клімату, підвищення якості адміністративних послуг і проведення пенсійної реформи.

Раніше Світовий банк оцінив падіння ВВП України в 2015 році до 10% і зберіг оприлюднений у жовтні минулого року прогноз зростання ВВП України у 2016 році на рівні 1%. За оцінками інвестора, економіка демонструє ознаки стабілізації після пережитих шоків, однак для подальшого зростання необхідно продовжувати структурні реформи.

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.

17 лютого фракція «Батьківщина» у зв'язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід з парламентської коаліції. 18 лютого про вихід з коаліції заявила фракція «Об'єднання «Самопоміч».

14 березня прес-секретар глави держави Святослав Цеголко поінформував, що президент розглядає три варіанти виходу з кризи: формування технократичного Кабінету міністрів на чолі з Наталією Яресько, політичного – на чолі з головою «Самопомочі» Андрієм Садовим, або ж Верховна Рада підтримає іншу кандидатуру.

Міністр фінансів України Наталія Яресько заявила про готовність сформувати новий, технократичний уряд України, здатний працювати в інтересах держави. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман також заявив, що готовий взяти відповідальність і очолити уряд, якщо його кандидатуру підтримає майбутня коаліція.