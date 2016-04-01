Світовий банк прогнозує сповільнення інфляції в Україні до 15%

Світовий банк оцінив зростання споживчих цін в Україні минулого року в 43,3% і прогнозує уповільнення інфляції в 2016 році до 15%.

Про це йдеться в матеріалах Світового банку з презентації нового економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України.

Згідно з матеріалами банку, в 2017 році Світовий банк прогнозує уповільнення споживчої інфляції до 11%, в 2018 році – до 9%.

Раніше Світовий банк оцінив падіння ВВП України в 2015 році до 10%, при цьому оприлюднив прогноз, згідно з яким економіка нашої країни зросте в 2016 році на 1%, у 2017 – на 2%, у 2018 – на 3%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в лютому 2016 року в порівнянні з попереднім місяцем, січнем 2016 року, зафіксована дефляція (зниження цін) на рівні 0,4% після інфляції на рівні 0,9%, зафіксованої в січні до грудня 2015 року.

в річному вираженні, до лютого 2015 року, інфляція в лютому 2016 року сповільнилася до 32,7% з 40,3%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-лютому, споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція в поточному році сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 грн за долар.