Декларація Абромавичуса: доходи міністра впали майже в 14 разів

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус у 2015 році отримав сукупний доход у розмірі 1,2 млн грн, тоді як члени його сім'ї отримали доход у розмірі 7,5 млн грн.

Відповідна декларація міністра опублікована на сайті Мінекономрозвитку.

При цьому 0,7 млн грн міністр отримав за рахунок передачі в оренду нерухомого майна і 0,3 млн грн - за рахунок відсотків і дивідендів.

У той же час, за результатами 2014 року доход міністра становив 15,6 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов задекларував 446 тис. грн доходу, отриманого в 2015 році.

Президент України Петро Порошенко 16 березня під час зустрічі з представниками комісії з обрання членів Національного агентства з питань протидії корупції підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в 2016 році".

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Даним законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими у статті 1726 передбачено, що подання недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.