Гривня зміцнилася на міжбанку до 26,10 за долар

У п'ятницю, 1 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,00/26,10 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,6370/29,7480 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3870/0,3890 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,1087 гривні/долар, на цей час укладено 61 угода на суму 22,26 мільйона доларів.