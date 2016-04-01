Світовий банк назвав умову фінансування нових проектів в Україні

Світовий банк почне фінансування нових проектів в Україні за умови кращого освоєння грошей за попередніми, раніше схваленими проектами.

Про це повідомив журналістам директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чімяо Фан у ході презентації нового економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України.

"Перш ніж ми будемо виділяти фінансування, важливо, щоб гроші, які вже виділено, було ефективно та швидко використано. У нас 3,1 мільярда доларів у портфелі і 2,1 мільярда доларів не вибрано. Тому ми хочемо бачити найкраще освоєння цих грошей до того, як будемо розглядати нові ініціативи з фінансування", - сказав Фан.

Він нагадав, що протягом останніх 2 років Світовий банк значно збільшив фінансову допомогу Україні.

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"Протягом останніх 20 місяців група Світового банку Міжнародна фінансова корпорація надала Україні 4,7 мільярда доларів, включаючи 2,25 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки", - зазначив він.