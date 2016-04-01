В Європі назвали країни з найвищою погодинною оплатою праці

Середня вартість погодинної робочої сили в Європейському Союзі у 2015 році, за винятком сільського господарства та державного управління, складає 25 євро, в зоні євро – 29,5.

Відповідну статистику у п’ятницю в Брюсселі оприлюднило європейське бюро статистики Євростат.

Проте, цей середній показник приховує значні прогалини між державами-членами ЄС. Так, найнижчі погодинні витрати на робочу силу зареєстровані в Болгарії - 4,1 євро, Румунії – 5 євро, Литві - 6,8 євро, Латвії - 7,1 євро та Угорщині - 7,5 євро.

Найвищі показники зареєстровані в Данії - 41,3 євро, Бельгії - 39,1 євро, Швеції - 37,4 євро, Люксембурзі - 36,2 євро та Франції - 35,1 євро.

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У промисловості витрати на робочу силу в ЄС становить 25,9 євро і 32,3 євро в зоні євро, в секторі послуг - 24,9 євро і 28,6 євро відповідно, в будівництві - 22,4 євро і 25,8 євро.