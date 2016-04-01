Нацбанк в березні для підтримки гривні продав понад $131 мільйон

Національний банк України на аукціонах з продажу валюти в березні продав банкам 131,2 мільйона доларів, купив у банків – 129,1 мільйона доларів.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, найбільший обсяг валюти регулятор продав 15 березня – 60 мільйонів доларів.

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України становили 27,06/27,13 гривні/долар, а до 31 березня гривня зміцнилася до 26,23/26,30 гривні/долар.