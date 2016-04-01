Кернес показав декларацію: ні квартири, ні машини

Протягом минулого року мер Харкова Геннадій Кернес заробив 15 279 513 гривень. Цю суму він вказав у декларації, оприлюдненій на сайті міськради.

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Із 15,28 мільйона гривень заробітна плата становить 60,2 тисячі гривень. Ще 11 мільйонів складають дивіденди, 2,9 мільйона – доходи від відчуження рухомого та нерухомого майна, 1,2 мільйона – дохід від продажу цінних паперів

Судячи з декларації, у власності Кернеса немає ні житла, ні автівок, проте від володіє ділянкою землі у 7 кв. м у Харкові.

Відзначимо також, що харківський міський голова доходи членів свої родини у документі не вказав. За 2014 рік Кернес задекларував 13 млн гривень доходів, а за 2013 – понад 17.

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