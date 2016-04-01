Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,10 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 4 квітня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2610,8475 (1 квітня – 2621,8214)

100 EUR – 2984,7209 (1 квітня – 2984,9437)

10 RUR – 3,8886 (1 квітня – 3,8638)

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Як повідомляв УНІАН, 1 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,00/26,10 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,6420/29,7560 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3800/0,3820 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,1085 гривні/долар, станом на цю годину укладено 500 угод на суму 295,29 мільйона доларів.