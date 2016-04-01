Залишок коштів на рахунку Держказначейства зріс на 4,2 мільярда гривень

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 квітня 2016 року склав 21,049 мільярда гривень, що на 4,223 мільярда гривень, або на 25%, більше за показник на 1 березня поточного року.

Як повідомляється на сайті Держказначейства, порівняно аналогічному періоду попереднього року залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в березні знизився на 5,625 мільярда гривень, або на 21%.

Порівняно з початком року залишок коштів на рахунку Держказначейства зріс в 2,3 рази.

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Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 березня 2016 року становив 16,826 мільярда гривень.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.