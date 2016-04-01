Гонтарева оприлюднила декларацію про доходи за 2015 рік

Сукупний дохід голови Національного банку України Валерії Гонтаревої за підсумками 2015 року склав 26,827 мільйона гривень, що на 2,1% більше, ніж її сукупний дохід за підсумками 2014 року. Дані декларації Гонтаревої опубліковані на сайті регулятора.

2015 року сума заробітної плати Гонтаревої до оподаткування і сплати військового збору становила 1,754 мільйона гривень, з яких був сплачений податок на доходи в розмірі 340 тисяч гривень і військовий збір у розмірі 26,3 тисячі гривень.

Основну частину сукупного доходу глава НБУ отримала завдяки продажу акцій компанії ICU Holdings Limited – 23,518 мільйона гривень.

Читайте такожГонтарева закликала українців дивитись не на курс долара, а на вміст холодильника

Сума коштів на депозитних рахунках голови НБУ на кінець 2015 року становила 44 мільйони гривень.

За депозитами Гонтарева 2015 року отримала відсотки в розмірі 1,507 мільйона гривень.

У 2015 році нерухоме майно глави НБУ залишилося без змін. Зокрема, Гонтарева володіє земельною ділянкою площею 900 квадратних метрів, житловим будинком площею 250 квадратних метрів і квартирою площею 106 квадратних метрів.

Голова НБУ володіє двома автомобілями: Porsche Panamera 2012 випуску і Porsche Cayenne 2013 випуску. Ці автомобілі і нерухоме майно Гонтарева набула ще до призначення головою Нацбанку.

За підсумками 2015 року витрати глави НБУ склали 1,2 мільйона гривень, з них 300 тисяч гривень - витрати на утримання рухомого і нерухомого майна та 900 тисяч гривень - інші витрати.

Читайте такожГонтарева готова судитися: ні я, ні моя сім'я не виводили гроші з "Дельта Банку"

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня під час зустрічі з представниками комісії з обрання членів Національного агентства з питань протидії корупції підписав Закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо особливостей подання посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в 2016 році".

Даним законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими у статті 1 726 передбачено, що подання недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.