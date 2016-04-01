Гонтарева оприлюднила декларацію про доходи за 2015 рік
Сукупний дохід Валерії Гонтаревої протягом минулого року склав 26,827 мільйона гривень, перевищивши дохід за 2014 рік.
Сукупний дохід голови Національного банку України Валерії Гонтаревої за підсумками 2015 року склав 26,827 мільйона гривень, що на 2,1% більше, ніж її сукупний дохід за підсумками 2014 року. Дані декларації Гонтаревої опубліковані на сайті регулятора.
2015 року сума заробітної плати Гонтаревої до оподаткування і сплати військового збору становила 1,754 мільйона гривень, з яких був сплачений податок на доходи в розмірі 340 тисяч гривень і військовий збір у розмірі 26,3 тисячі гривень.
Основну частину сукупного доходу глава НБУ отримала завдяки продажу акцій компанії ICU Holdings Limited – 23,518 мільйона гривень.
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Сума коштів на депозитних рахунках голови НБУ на кінець 2015 року становила 44 мільйони гривень.
За депозитами Гонтарева 2015 року отримала відсотки в розмірі 1,507 мільйона гривень.
У 2015 році нерухоме майно глави НБУ залишилося без змін. Зокрема, Гонтарева володіє земельною ділянкою площею 900 квадратних метрів, житловим будинком площею 250 квадратних метрів і квартирою площею 106 квадратних метрів.
Голова НБУ володіє двома автомобілями: Porsche Panamera 2012 випуску і Porsche Cayenne 2013 випуску. Ці автомобілі і нерухоме майно Гонтарева набула ще до призначення головою Нацбанку.
За підсумками 2015 року витрати глави НБУ склали 1,2 мільйона гривень, з них 300 тисяч гривень - витрати на утримання рухомого і нерухомого майна та 900 тисяч гривень - інші витрати.
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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня під час зустрічі з представниками комісії з обрання членів Національного агентства з питань протидії корупції підписав Закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо особливостей подання посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в 2016 році".
Даним законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими у статті 1 726 передбачено, що подання недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.