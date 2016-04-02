Гонтарева озвучила прийнятний для України рівень інфляції

Національний банк України має намір використовувати інструменти інфляційного таргетування, щоб забезпечити споживчу інфляцію до кінця 2016 року на рівні 12%, а до кінця 2017 – 8%.

Про це голова Нацбанку Валерія Гонтарева заявила під час зустрічі з головою правління "Райффайзен Банку Інтернаціональ" Карлом Завельдою та головою українського "Райффайзен Банку Аваль" Володимиром Лавренчуком, повідомляє ZN.ua.

"Сторони також обговорили реформування фінансового сектору України, економічну ситуацію в країні та Євросоюзі. Голова НБУ запропонувала керівникам "Райффайзен Банку" розглянути можливість відновлення кредитування України", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з дослідженням ЦРУ, 2015 року Україна очолила світовий рейтинг інфляції. Протягом року інфляція в Україні зросла майже в півтора рази і склав 49%.

При цьому у лютому в Україні була зафіксована дефляція. Споживчі ціни в порівнянні з січнем знизилися на 0,4%, повідомляє Державна служба статистики.

Національний банк України своїми діями в монетарній політиці фактично "консервує" кризові процеси замість того, щоб стимулювати економічну санацію.

Таку думку висловив багаторічний президентський радник (1994-2004 роки), голова Ради НБУ і Національного інституту стратегічних досліджень (2000-2005 роки) професор Анатолій Гальчинський. За словами експерта, класична модель таргетування інфляції виявилася функціонально вразливою для умов перехідної економіки.

Для досягнення антиінфляційного ефекту у першому випадку грошей має бути мало, у другому їх має бути достатньо. НБУ не знає, як вирішувати цю дилему.

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"Необхідна реальна зацікавленість уряду та НБУ в істотному зниженні інфляції. До тих пір, доки інфляційний податок буде залишатися одним з найважливіших факторів вирішення фіскальних проблем, всякі міркування про дієвість політики таргетування залишатимуться суто декларативними", - резюмує експерт.