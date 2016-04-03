В Україні нарахували 700 тисяч "мертвих душ"-отримувачів соцвиплат серед переселенців - ЗМІ

Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціальної допомоги переселенцям (куди входять серед інших представники МВС, СБУ і ДСНС), і Мінсоцполітики дають кардинально різні цифри про кількість переселенців, йдеться у розслідуванні DT.UA.

На 31 березня 2016 року за даними Міжвідомчого штабу з тимчасово окупованої території, а також з районів проведення АТО на інші території України переселено 1 млн 27 тис. 728 осіб.

Тижнем раніше, 21 березня, Мінсоцполітики на своєму сайті також уточнило оперативну цифру взятих на облік переселенців, зафіксувавши 1 млн 747 тис. 457 осіб. Різниця — понад 700 тис. людей.

"Міжвідомчий координаційний штаб узагальнює та оприлюднює оперативну інформацію про ВПО, які прибули на підконтрольну Україні територію, і за їхнім зверненням були тимчасово розміщені регіональними штабами в регіонах України", — пише у своїй відповіді на інформаційний запит видання заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький, який очолює згаданий штаб.

"Водночас Мінсоцполітики, згідно з постановою Кабміну України №509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" від 1 жовтня 2014 р. веде Єдину інформаційну базу даних про ВПО, до якої віднесені всі ВПО, які звернулися за отриманням відповідної довідки, в тому числі і ті, хто відмовився від тимчасового розміщення, а також ті, що тимчасово виїжджають з території, непідконтрольній Україні, для отримання пенсії та інших соціальних виплат", - заявив Мельчуцький.

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"Зі слів керівника штабу можна зробити важливий висновок: 700 тис. переселенців, що становлять різницю в даних, — це саме ті люди, які, проживаючи на окупованих територіях, зареєстровані органами соціального захисту населення як переселенці. І, отже, отримують державні соціальні виплати, включаючи пенсії. Тому не зовсім зрозуміло, чому ця цифра абсолютно чітко корелюється із заявленими Мінсоцполітики 400-900 тис. "шахраями, які потрапили в списки переселенців". Притому що, повторюся, з відповіді Мельчуцкого очевидно — їх туди внесли самі працівники відомства, підпорядкованого міністру соціальної політики", - пише автор розслідування.

Крім того, автор наводить уточнювальні цифри Плану гуманітарного реагування ООН на грудень-2015—січень 2016 р.: "Міністерство соціальної політики України зареєструвало 1,6 млн ВПО по всій країні. Всі ВПО вимагають певного типу допомоги. Близько 800 тис. - 1 млн осіб проживають постійно на підконтрольній території Україні, в той час як інші часто перетинають "лінію розмежування", і для цілей Плану гуманітарного реагування враховуються як ті, що проживають на непідконтрольній Україні території".

Зазначається, що перевірки Міністерством соцполітики і Службою безпеки почалися більше місяця тому, припинені виплати вже понад 400 тис. переселенців. Але водночас цифра 1,7 млн переселенців на сайті міністерства залишається незмінною, підсумували у виданні.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін має намір провести аудит і верифікацію соціальних виплат та їхніх одержувачів для оптимізації системи соціального захисту та соціального забезпечення громадян. За словами міністра фінансів Наталії Яресько, перевірка необхідна для виявлення зловживань, "мертвих душ" і невідповідностей критеріям отримання соціальної допомоги.