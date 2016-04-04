Лагард прокоментувала витік бесіди щодо грецьких боргів, опублікований Wikileaks

"З моєї точки зору, на нинішньому етапі переговорів ми все ще досить далекі від ясної програми, яку я могла б представити виконавчій раді [МВФ]", - йдеться в опублікованому на сайті фонду листі Лагард.

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Лист глави МВФ також стосується опублікованого сайтом Wikileaksвитоку запису розмови, імовірно між високопоставленими менеджерами фонду, в якому обговорюються боргові проблеми Греції, передає Російська служба ВВС.

Із запису випливає, що співрозмовники обговорювали способи тиску на Грецію, Німеччину і Євросоюз з тим, щоб ті швидше прийшли до угоди.

Як випливає з наведених даних, один з учасників розмови навіть не виключає, що може знадобитися певна кризова ситуація, можливо дефолт, щоб підштовхнути сторони до швидкого прийняття рішення.

У своєму листі Лагард категорично заперечує, що МВФ хоче спробувати натиснути на Грецію, щоб прискорити реформи в країні.

"Я не раз говорила, що ми можемо підтримати тільки засновану на реалістичних припущеннях програму, яка б успішно повернула Грецію на шлях зростання, поступово відновлюючи її кредитоспроможність", - пише глава МВФ.

"МВФ веде переговори на основі довіри, ми не вдаємося до погроз і не спілкуємося через витоки", - йдеться в листі.

Наступний етап переговорів Греції і трійки кредиторів, серед яких Німеччина, ЄС і МВФ, повинен пройти наступного тижня.

У минулому році Греція погодилася на здійснення масштабної програми реформ в обмін на багатомільярдну фінансову допомогу від МВФ і ЄС, щоб уникнути банкрутства і залишитися в єврозоні.