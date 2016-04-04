НБУ подає до суду на депутата "Самопомочі" за поширення недостовірної інформації

Національний банк України спростовує інформацію, поширену депутатом Верховної Ради від "Об'єднання "Самопоміч" Павлом Костенком, про зловживання керівництвом НБУ під час проведення операцій з облігаціями внутрішньої держпозики і має намір відстоювати свою репутацію в суді.

"У зв'язку з поширенням недостовірної інформації про зловживання керівництвом Національного банку при проведенні операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, центральний банк прийняв рішення про пред'явлення судового позову до депутата про захист ділової репутації", - повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією НБУ, серед його вимог - спростування неправдивої інформації і компенсація завданої моральної шкоди.

Нацбанк підкреслює, що ніколи не здійснював жодних операцій із зазначеними депутатом ОВДП (міжнародний ідентифікаційний код ISIN UA4000152441) і продавав облігації зі свого портфеля в 2015 році виключно за ринковими цінами через відкриті біржові торги на двох фондових біржах - "ПФТС" та "Перспектива", до торгів на яких мали доступ усі члени цих бірж.

При цьому Нацбанк зазначив, що не має повноважень та інституційних зобов'язань контролювати і впливати на господарську діяльність інших учасників торгів державними облігаціями.

Також регулятор пропонує ознайомитися з інформацією про продаж ОВДП на своєму сайті.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в 2015 році придбав у власність державні облігації номінальною вартістю 93,73 мільярда гривень, що більш ніж вдвічі менше обсягу за 2014 рік. Обсяг продажу ОВДП з портфеля НБУ в 2015 році склав 1,89 мільярда гривень.

Станом на 1 січня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 505,175 мільярда гривень, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 389,937 миллиаржа гривень, або 77% їх загального обсягу.