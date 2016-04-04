У МВФ заявили, що укладення нової угоди з Грецією наразі неможливе

Міжнародний валютний фонд і Греція далекі від досягнення нової угоди про допомогу Афінам.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на лист директора-розпорядника МВФ Крістін Лаґард на адресу прем’єр-міністра Греції Алексіса Ципраса.

"У цьому листі Лаґард вказує, що МВФ "може підтримати тільки таку програму, яка викликає довіру і ґрунтується на реалістичних припущеннях", - говориться в повідомленні.

Очільниця фонду також відкинула звинувачення з боку організації WikiLeaks, що МВФ використовує кризу в Греції, щоб змусити Афіни до радикальних реформ. Крістін Лаґард наполягла, що "МВФ проводить свої переговори в дусі доброї волі, а не шляхом погроз".

Як зазначає видання, Греція в липні 2015 року узгодила з Європейським союзом план фінансової допомоги на суму 86 мільярдів євро.

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МВФ заявив, що не братиме участі в третьому раунді фінансової допомоги, якщо не побачить переконливих доказів реформ. Від Афін міжнародні кредитори вимагають перегляду пенсій і податків, тобто заходів, які є вкрай непопулярними серед пересічних греків.