Саудівська Аравія поповнить бюджет на $100 мільярдів за рахунок нових зборів - Bloomberg
Стратегія зростання несировинних доходів країни передбачає збільшення податків та зменшення субсидій.
Саудівська Аравія розробила економічну стратегію, яка передбачає надходження до бюджету країни 100 мільярдів доларів несировинних доходів на рік до 2020 року в умовах падіння цін на нафту, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.
"Це великий пакет програм, який спрямовано на реструктуризацію деяких бюджетоутворюючих секторів", - сказав принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман.
За його словами, розроблювані заходи включають в тому числі реструктуризацію субсидій, а також введення додаткових податків на додану вартість, на енергетичні та солодкі напої та на розкіш. Інший обговорюваний захід - аналог американської грін-карти, виду на проживання для особи, яка не є громадянином країни, і збільшення квот на залучення іноземних фахівців.
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Саудівська влада розраховує таким чином отримати додаткові 100 мільярдів доларів на рік до 2020 року. Зокрема, такі програми, як податок на додану вартість, система грін-карт, а також збільшення квот на зарубіжних співробітників забезпечить, як передбачається, надходження по 10 мільярдів доларів кожна. Ще 30 мільярдів доларів передбачається отримати за рахунок реформи субсидій.
В цілому ці заходи, припускають саудівська влада, потроять не нафтові доходи і таким чином збалансують бюджет.
Крім цього, стратегія передбачає продаж частки Saudi Aramco на біржі і створення найбільшого суверенного фонду в світі. Фонд Public Investment Fund (PIF) об'єднає активи на 2 трильйони доларів і буде використовуватися королівством для інвестицій у несировинні галузі економіки. На даний час активи PIF, за даними Sovereign Fund Institute, становлять 5,3 мільярда доларів.
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Принц Мохаммед є другим у черзі на успадкування саудівського престолу. Він очолює Раду по справах економіки та розвитку - впливовий орган економічного планування, який було створено після сходження на престол короля Салмана на початку 2015 року.