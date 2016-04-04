Саудівська Аравія поповнить бюджет на $100 мільярдів за рахунок нових зборів - Bloomberg

Саудівська Аравія розробила економічну стратегію, яка передбачає надходження до бюджету країни 100 мільярдів доларів несировинних доходів на рік до 2020 року в умовах падіння цін на нафту, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

"Це великий пакет програм, який спрямовано на реструктуризацію деяких бюджетоутворюючих секторів", - сказав принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман.

За його словами, розроблювані заходи включають в тому числі реструктуризацію субсидій, а також введення додаткових податків на додану вартість, на енергетичні та солодкі напої та на розкіш. Інший обговорюваний захід - аналог американської грін-карти, виду на проживання для особи, яка не є громадянином країни, і збільшення квот на залучення іноземних фахівців.

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Саудівська влада розраховує таким чином отримати додаткові 100 мільярдів доларів на рік до 2020 року. Зокрема, такі програми, як податок на додану вартість, система грін-карт, а також збільшення квот на зарубіжних співробітників забезпечить, як передбачається, надходження по 10 мільярдів доларів кожна. Ще 30 мільярдів доларів передбачається отримати за рахунок реформи субсидій.

В цілому ці заходи, припускають саудівська влада, потроять не нафтові доходи і таким чином збалансують бюджет.

Крім цього, стратегія передбачає продаж частки Saudi Aramco на біржі і створення найбільшого суверенного фонду в світі. Фонд Public Investment Fund (PIF) об'єднає активи на 2 трильйони доларів і буде використовуватися королівством для інвестицій у несировинні галузі економіки. На даний час активи PIF, за даними Sovereign Fund Institute, становлять 5,3 мільярда доларів.

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Принц Мохаммед є другим у черзі на успадкування саудівського престолу. Він очолює Раду по справах економіки та розвитку - впливовий орган економічного планування, який було створено після сходження на престол короля Салмана на початку 2015 року.