Експерти проаналізували виконання бюджету України станом на 1 лютого 2016 року

Виконання доходів Зведеного бюджету України у січні 2016 року склало 38,1 млрд грн, що більше аналогічного показника попереднього року на 9,4 млрд грн, або на 32,8 %. Про це йдеться в аналізі виконання зведеного, державного і місцевого бюджетів України, який підготували експерти проекту "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження", що реалізується Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Моніторинг основних індикаторів бюджетної системи України підготовлено на основі оперативних даних Державної казначейської служби України.

До державного бюджету за вказаний період надійшло 29,4 млрд грн, що на 7,1 млрд грн, або на 31,5 %, більше аналогічного показника попереднього року. Річний план виконано на 5%, що на 0,8 в. п. більше за показник попереднього року. За останні 10 років частка січневих надходжень у загальних річних доходах у середньому становила 6 %, - йдеться в аналізі.

Як пояснюють експерти, збільшення надходжень відбулося за основними джерелами податкових надходжень, окрім податку на прибуток підприємств. Так, податок на додану вартість збільшився на 4,5 млрд грн, або на майже на 50%; податок на доходи фізичних осіб – на 2 млрд грн, або більш як удвічі; акцизний податок з вироблених в Україні товарів – на 1,6 млрд грн, або на 83%. Водночас, зазначають експерти, на цьому фоні обсяг надходжень податку на прибуток підприємств зменшився на 1,7 млрд грн, або на 77,5%, що пов’язано зі скасуванням авансової сплати податку протягом року. Відтак, на суттєве зростання надходжень можна очікувати у наступні два місяці, на які припаде сплата цього податку за результатами року.

Видатки зведеного бюджету за січень 2016 року становили 29,1 млрд грн, що на 7,1%, або на 2,2 млрд грн, менше за відповідний показник 2015 року.

Порівняно з аналогічним показником 2015 року відбулося збільшення обсягів видатків зведеного бюджету майже за всіма статями функціональної класифікації видатків.

Зокрема, як повідомляють експерти, найбільше зросли видатки на оборону: порівняно з січнем 2015 року – у 1,8 раза. Вони досягли 1,3 млрд грн. Збільшилися на 58,5% видатки на житлово-комунальне господарство. Зросли видатки на охорону навколишнього природного середовища (25%), охорону здоров’я (22,5%), економічну діяльність (22,2%), громадський порядок, безпеку та судову владу (18,7%), освіту (17,9%), духовний та фізичний розвиток (14,5%) та загальнодержавні функції (8,2%).

Водночас, в огляді зазначається, що значно зменшилися видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – на 41,8%, або на 4,3 млрд грн. Це пов’язано з виплатою пенсій за січень 2016 року у грудні 2015 року.

Видатки Державного бюджету України за січень 2016 року виконано у сумі 27,2 млрд грн, що на 13,9% менше показника минулого року.

Дефіцит державного бюджету за цей період спостерігався у розмірі 2,5 млрд грн.

"Погашення основної суми боргу державного бюджету у січні 2016 року становило 11,3 млрд грн. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 10,2 млрд грн, зовнішнього боргу – 1,1 млрд грн. Державні запозичення на фінансування державного бюджету були здійснені в обсязі 12,3 млрд грн. На внутрішньому ринку було залучено 12,2 млрд грн, від зовнішніх джерел надійшло запозичень до спеціального фонду на суму 80,4 млн грн", - йдеться в огляді.

Від приватизації державного майна за січень 2016 року надійшло до державного бюджету 4,5 млн грн.

Загальний обсяг надходжень до місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за січень 2016 року становив 8,7 млрд грн, що на 32,2% більше за аналогічний показник 2015 року.

Традиційно найбільшим джерелом доходів місцевих бюджетів був податок на доходи фізичних осіб. Його надходження за січень склали 4,4 млрд грн. Місцеві податки і збори надійшли у сумі понад 2,4 млрд грн.

За даними експертів, у регіональному розрізі найбільший темп приросту доходів спостерігався у Львівській області, де він склав 53,1% щодо відповідного показника 2015 року. Найменший приріст доходів було зафіксовано у Луганській та Дніпропетровській областях (17,4% та 19,3% відповідно).

Обсяг видатків місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у січні 2016 року становив 13,9 млрд грн, що на 23,6% більше за відповідний показник 2015 року.

"Найбільше видатків місцевих бюджетів спрямовувалося на соціальний захист та соціальне забезпечення, освіту й охорону здоров’я. У січні 2016 року їх обсяги становили, відповідно, 5,6 млрд грн (або 39,8% усіх видатків місцевих бюджетів), 4,3 млрд грн (або 31%) та 2,6 млрд грн (або 18,4 %)", - резюмують експерти.

У регіональному розрізі найбільший темп приросту спостерігався в Полтавській області, де обсяг видатків збільшився на 59,4% щодо відповідного показника 2015 року. Зменшення обсягів видатків відбулося лише у Києві та склало 26,7%.