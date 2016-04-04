Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,00 за долар

У понеділок, 4 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,90/26,00 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,3880/29,4990 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3760/0,3780 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,1022 гривні/долар, станом на цю годину укладено 134 угоди на суму 86,15 мільйона доларів.