Російський рубль повернувся до падіння слідом за нафтою

Курс рубля до долара та євро в першій половині дня коригується вниз, втрачаючи до 1,5% до основних резервних валют на тлі нафти, яка дешевшає, повідомляє Прайм.

Курс долара розрахунками "завтра" до 13:25 підвищувався на 0,76 рубля - до 68,36 рубля, курс євро - на 0,80 рубля, до 77,72 рубля, виходить з даних Московської біржі. Євро раніше в понеділок оновив максимум за півмісяця, перевищивши рівень 78 рублів (піднімався до 78,44 рубля).

Вартість бареля нафти сорту Brent опускалася в понеділок майже до 38 доларів. Другий наслідний принц та міністр оборони Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман посилив скептицизм ринків щодо майбутньої зустрічі найбільших виробників з питання можливої заморозки видобутку на рівні січня.

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У п'ятницю він заявив, що Саудівська Аравія погодиться заморозити рівень видобутку нафти лише за умови, що Іран та інші великі виробники приєднаються до угоди. Іран раніше заявив, що країна почне кооперуватися з іншими країнами в питанні щодо заморожування видобутку нафти лише після досягнення рівня 4 мільйона барелів на день.

Наразі видобуток в Ірані, за даними ОПЕК, знаходиться на рівні 3,1 мільйона барелів на день. Крім того, Лівія раніше повідомила, що не планує заморожувати рівень видобутку і брати участь у засіданні світових нафтовидобувачів.