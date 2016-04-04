Гройсман задекларував майже 1,5 мільйони гривень і понад 12 тисяч квадратних метрів нерухомості

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман у 2015 році отримав 1 млн 487 тис. 310 грн доходу.

Такі дані містяться в його декларації, оприлюдненій на сайті Верховної Ради.

Читайте такожКернес показав декларацію: ні квартири, ні машини

Згідно з документом, заробітна плата голови парламенту становила 77 тис. 270 грн, дохід від передачі в оренду майна - 1 млн 410 тис. грн.

Також Гройсман у декларації вказав майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування: два житлові будинки площами 534 и 461,1 кв. м, чотири земельні ділянки загальною площею понад 9 тис. 159 кв. м: 1,5 тис.; 1 тис. 499; 237 та 5 тис. 923.

Крім того, задекларовано «Інше нерухоме майно» загальною площею 2 тис. 156 кв. м.: 1051,6; 112,8; 111,2; 143,5; 736,9.

Гройсману належить джип Land Rover Range Rover 2013 року випуску, а його сім’ї –Volkswagen Touareg 2011 року випуску.

Серед членів сім’ї - дружина, син і донька. Відповідно до декларації, у 2015 році дохід членів сім’ї спікера становив 1 млн 453 тис. 357 грн, з них зарплата – 28 тис. 400 грн, дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності – 1 млн 408 тис. 247 грн, дивіденди, проценти – 1 тис. 457, «інші види доходів» - 15 тис. 253 грн.

Читайте такожДекларація Абромавичуса: доходи міністра впали майже в 14 разів

На рахунках у банках та в інших фінансових установах Гройсман має 2 млн 561 тис. 227 грн, члени його родини – 241 тис. 655 грн, а також розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації становить 210 тис. грн.