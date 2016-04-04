Прізвище Гонтаревої потрапило у офшорний скандал - розслідування

Такі дані було виявлено у витоку документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, яка спеціалізується на реєструванні офшорних компаній, пише Наші гроші.

Як зазначається, на початку 2016 року голова Гонтарева акцентувала: в Україні є банки з російським капіталом. «Якщо буде рішення РНБО стосовно цих банків, стосовно санкцій, ми будемо його виконувати», - підкреслила Гонтарева.

Однак, згідно з розслідуванням, для того, щоб компанія самої Гонтаревої – Фінансова група ICU - розірвала стосунки з російським капіталом та російськими чиновниками, теж знадобились санкції, та не РНБО, а США та ЄС.

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За даними журналістів, в 2006 році Гонтарева разом з чоловіком заснували фінансову групу ICU, в яку в 2013 увійшов банк Авангард, яка була зареєстрована на Британських Віргінських островах.

Згідно з документами Mossack Fonseca, чверть ICU до серпня 2014 належала дружині російського високопосадовця із Внешторгбанку РФ Юрія Соловйова Галині Улютіной, група отримувала позики від офшорів російського банкіра.

Так, в грудні 2013 року офшор Соловйова Quillas Equities, видав позику в $ 10 млн офшору Keranto Holdings Ltd (BVI), гроші перерахували на рахунки Keranto, а в угоді про позику зазначена поштова адреса Keranto збігається з адресою центрального офісу групи ICU в Києві.

Співпраця між Гонтаревою і Соловйовим припинилося в серпні 2014 року – дружина російського банкіра продала свою частку в ICU. Журналісти пов'язали це із потраплянням ВТБ під санкції США і ЄС проти російського держсектора.

Сама ж Гонтарева, за даними журналістів, розлучилася зі своєю часткою в ICU в червні 2014 року, після переходу на роботу в Нацбанк.

Як повідомляв УНІАН, двадцять осіб, пов'язаних з Україною, стали фігурантами гучного міжнародного журналістського розслідування про іменитих власників великих офшорів.