НБУ хотів купити у банків до $50 мільйонів – продали тільки шість

Національний банк України на валютному аукціоні купив у банків 5,9 млн дол., при цьому середньозважений курс аукціону становив 26,0371 грн/дол.

Як повідомляється на сайті регулятора, всього банки подали заявки на продаж 6 млн дол. Мінімальний курс, запропонований банками, становив 26,0000 грн/дол., максимальний – 26,1000 грн/дол., за максимальним курсом було куплено 15,3% валюти.

Середньозважений курс на міжбанку за даними НБУ до 13:00 встановився на рівні 26,0746 грн/дол., до цієї години укладено 219 угод на суму 113,9 млн дол.

Раніше НБУ оголосив про проведення 4 квітня валютного аукціону з купівлі до 50 млн дол. США.

За інформацією дилерів, у понеділок, 4 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,85/26,00 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на аукціонах з продажу валюти в березні продав банкам 131,2 млн дол., купив у банків – 129,1 млн дол.