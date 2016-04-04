У РФ підрахували кількість росіян, які знаходяться на межі банкрутства

На даний час під дію російського закону про банкрутство підпадають приблизно 593 тисячі росіян, які заборгували банкам понад півмільйона рублів (7 450 доларів) та прострочили платежі більш ніж на три місяці, повідомляє РБК з посиланням на дані Об'єднаного кредитного бюро (ОКБ).

"Це близько 1,4% від загальної кількості позичальників з відкритими рахунками", - йдеться в повідомленні ОКБ, за даними якого найбільше потенційних банкрутів живе в Москві, Московській області, Санкт-Петербурзі, Краснодарському і Красноярському краях, а також Свердловської, Ростовської, Челябінської та Самарській областях.

До регіонів, де потенційних банкрутів живе найменше, ОКБ відносить Ненецький та Чукотський автономні округи, Єврейську автономну область, Магаданську область, Камчатський край, а також республіки Алтай, Інгушетію, Тыву, Чечню та Марій Ел.

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Раніше ОКБ повідомило, що в середньому в 2015 році на кожного росіянина припадало 1,7 кредиту проти 1,8 в 2014 році. Середній росіянин щомісяця платив по взятих ним кредитів 189 доларів, проте в деяких регіонах середній розмір щомісячного платежу був істотно вищим. Так, в Магаданській області він склав 402 долари, на Чукотці - 379 доларів, на Камчатці - 295 доларів, а в Москві - 271 долар. Менше інших платили позичальники з Інгушетії (117 доларів), Тамбовської області (119 доларів) і Чечні (132 долари).