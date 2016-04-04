У Гонтаревої прокоментували її зв'язок з офшорами і російським чиновником

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева більше не підтримує бізнес-зв'язки з російським чиновником і першим заступником президента російського державного банку «ВТБ» Юрієм Соловйовим.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ, коментуючи публікації в ЗМІ про те, що голова НБУ до свого призначення була бізнес-партнером Соловйова і спільно з ним розвивала фінансову групу ICU.

«Перед тим, як очолити Національний банк України, Валерія Гонтарева продала свою частину акцій ICU Holdings Limited. Продаж відбувся в червні 2014 року», - повідомили в прес-службі.

За інформацією НБУ, перший транш від продажу своєї компанії Гонтарева отримала в 2014 році і сплатила усі необхідні податки, другий - в 2015 році.

За даними оприлюдненої декларації голови НБУ, в 2015 році вона в результаті продажу акцій ICU отримала 23,518 млн грн доходів.

Згідно з опублікованою на сайті НБУ структурою власності ICU Holdings Limited як власника банку «Авангард», її власниками є Костянтин Стеценко і Макар Пасенюк.

Компанія ICU на запит УНІАН поки не відповіла.

Довідка УНІАН. Вчора, 3 квітня, у ряді ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на документи панамської компанії Mossack Fonseca, яка спеціалізується на реєстрації офшорних компаній, про те, що голова НБУ Валерія Гонтарева була бізнес-партнером російського чиновника і першого заступника президента російського державного банку «ВТБ» Юрія Соловйова.

За результатами проведеного розслідування журналісти встановили, що до осені 2014 року 22,74% акцій ICU, яку з 2007 року і до переходу в НБУ очолювала Гонтарева, належали дружині Соловйова - Галині Улютиній.

У грудні 2013 року офшор Соловйова Quillas Equities видав позику в 10 млн дол. офшору Keranto Holdings Ltd, поштова адреса якого співпадає з адресою центрального офісу ICU.

У вересні 2014 року, в період введення секторальних санкцій ЄС і США проти держсектора РФ, під які потрапив і ВТБ, ICU викупила частку Улютиної.