ЄС виділить Україні 97 мільйонів євро на підтримку місцевого самоврядування

Європейський Союз виділить Україні 97 млн євро на підтримку місцевого самоврядування, повідомив глава Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський на прес-конференції в УНІАН.

«Європейський Союз розробив з метою підтримки самоврядування в Україні велику програму. Кошти в розмірі 97 млн євро на її реалізацію виділили спільно Європейська комісія, Німеччина, Польща. Ця програма буде задіяна на підтримку Фонду регіонального розвитку України», - повідомив він.

Крім того, за словами Томбінського, Україні необхідно продовжувати рух у напрямку децентралізації, оскільки вона є одним з найважливіших елементів у боротьбі з недоліками існуючого в країні централізованого управління.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в поточному році планує залучити від міжнародних фінансових організацій близько 10 млрд дол., включаючи 5,8 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду і понад 1,5 млрд дол. за новими кредитними програмами від Світового банку.