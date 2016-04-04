НБУ схвалив продаж 25% банку "Глобус"

Національний банк України погодив придбання Дмитром Полковським – головою наглядової ради банку «Глобус» істотної участі в розмірі 25,18% статутного капіталу банку, повідомляється на сайті банку

«Участь у статутному капіталі банку складається з наявної частки в ТОВ "Кетлен" у розмірі 9,4% статутного капіталу та частки 15,8% цієї компанії, яку має намір придбати компанія "Терман інтернешнел лтд", 100% власником якої є Дмитро Полковський», - йдеться в повідомленні.

Банк нагадав, що відмовився від запланованого збільшення статутного капіталу на 100 млн грн - до 260 млн грн, на користь нової додаткової емісії на суму 140 млн грн., що дозволить виконати вимоги НБУ щодо мінімального капіталу у розмірі 300 млн грн до початку 2017 року.

«З урахуванням нових вимог регулятора щодо докапіталізації було прийнято рішення не брати участь у цій емісії. Незабаром ми оголосимо нову емісію, з допомогою якої капітал буде збільшений до необхідних 300 млн грн», - цитуються в повідомленні слова Полковського.

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Довідка УНІАН. «Комерційний банк «Глобус» (Київ) зареєстрований Нацбанком України у 2007 році. Основним акціонером банку є Олена Сильнягіна.