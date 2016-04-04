Гривня закрила міжбанк на рівні 26,20 за долар

У понеділок, 4 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,10/26,20 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 29,7510/29,8600 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3830/0,3850 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,9946 грн/дол., на цю годину укладено 480 угод на суму 326,82 млн дол.