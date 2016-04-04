Банк "Хрещатик" встановив обмеження на зняття готівки

Банк «Хрещатик» з 1 квітня встановив обмеження на видачу готівки до 2600 гривень на руки на добу через банкомат, повідомили в колл-центрі банку.

Співробітник банку пояснив обмеження тимчасовою технічною проблемою.

«Поки ще не налаштували, обмеження – 2600 грн в добу», - сказав представник банку.

При цьому він зазначив, що також діють обмеження на безготівкові перекази, але вони були введені для безпеки клієнтів.

«Вони є, але були встановлені давним-давно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у березні голова правління банку Дмитро Гриждук повідомив, що акціонери банку «Хрещатик» на загальних зборах затвердили програму капіталізації банку.

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Довідка УНІАН. Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року та входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів.

Згідно з даними про структуру власності банку на його сайті, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київміськадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.