Банк "Хрещатик" встановив обмеження на зняття готівки
Обмеження – 2600 грн в добу.
Банк «Хрещатик» з 1 квітня встановив обмеження на видачу готівки до 2600 гривень на руки на добу через банкомат, повідомили в колл-центрі банку.
Співробітник банку пояснив обмеження тимчасовою технічною проблемою.
«Поки ще не налаштували, обмеження – 2600 грн в добу», - сказав представник банку.
При цьому він зазначив, що також діють обмеження на безготівкові перекази, але вони були введені для безпеки клієнтів.
«Вони є, але були встановлені давним-давно», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, у березні голова правління банку Дмитро Гриждук повідомив, що акціонери банку «Хрещатик» на загальних зборах затвердили програму капіталізації банку.
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Довідка УНІАН. Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року та входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів.
Згідно з даними про структуру власності банку на його сайті, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київміськадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.