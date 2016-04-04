Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2599.4632 (4 квітня – 2610.8475)

100 EUR – 2958.1891 (4 квітня – 2984.7209)

10 RUR – 3.7852 (4 квітня – 3.8886)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 4 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,10/26,20 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,7510/29,8600 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3830/0,3850 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,9946 грн/дол., до цієї години укладено 480 угод на суму 326,82 млн дол.